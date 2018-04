Este domingo de Páscoa foi dia 1 de abril e em muitos países, como em Portugal, o primeiro de abril é o Dia das Mentiras.

Várias fabricantes de carros não deixaram passar a data – como no próprio dia assinalámos com as «petas» próprias da época (e da imaginação ) – e também a Tesla não fugiu à data.

Mas Elon Musk não foi pelo caminho da maioria. O fundador da Tesla não anunciou qualquer modelo novo ou «fora da caixa», mas «declarou» a falência da empresa.

O casamento entre o domingo de Páscoa e o Dia das Mentiras foi bem evidente nesta frase da «declaração» de Musk nas redes sociais: “Apesar dos esforços para angariar dinheiro, incluindo um derradeira venda em massa de Ovos de Páscoa, lamentamos informar que a Tesla foi completa e totalmente à falência.”

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) 1 de abril de 2018