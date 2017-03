A Alpine regressa à ribalta com o A110, um desportivo compacto concorrente do Porsche 718 Cayman e Alfa Romeo 4C. Chega às estradas no último trimestre do ano.

O motor escolhido é um 1,8 litros a gasolina, em posição central-traseira, que desenvolve 252 cv, a funcionar com uma caixa de velocidades DCT de dupla embraiagem, com 7 relações.

O baixo peso, de apenas 1080 kg, permite-lhe anunciar uma relação peso/potência de 4,3 kg/cv e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em escassos 4,3 segundos. A velocidade máxima está limitada aos 250 km/h.

Projetado para uma utilização diária, o A110 conta com três modos de condução (Normal, Sport e Track), que ajustam os comandos, controlo de estabilidade e som do escape.

Os preços não foram divulgados, mas deverão situar-se nos 60 mil euros dependendo da configuração desejada.