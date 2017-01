A sétima etapa do Dakar2017, que deveria ligar La Paz a Uyuni, foi encurtada devido à intempérie que afeta a Bolívia desde sexta-feira.

O traçado inicial da especial desta segunda-feira foi encurtado de 322 para 161 quilómetros, com as ligações a serem consideravelmente maiores do que previsto.

Os pilotos vão cumprir 400 quilómetros antes da especial e 240 depois, ao contrário dos 300 inscritos no livro do percurso.

As fortes chuvas que estão a fustigar a Bolívia já tinham levado a organização a encurtar a quinta etapa, entre Tupiza e Oruro, na sexta-feira, e a cancelar a sexta, entre Oruro e La Paz, no sábado.