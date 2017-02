Tudo aconteceu na Holanda, entre as localidades de Abcoude e Loenersloot. Um condutor alemão “aterrou” com um R8 V10 Plus amarelo no fundo do rio Angstel. Saiu ileso.

O homem conseguiu sair pela janela e nadar para a beira do rio, sem sofrer qualquer lesão. O bólide, que em Portugal custa algo como 250 mil euros, foi entretanto retirado da água, aparentemente, sem grandes danos na carroçaria.

A versão V10 Plus do R8 conta com um motor V10 FSI de 610cv. Acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos e tem uma velocidade máxima anunciada de 330 km/h.