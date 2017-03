Está tudo a postos para o arranque de uma das maiores “montras“ de automóveis do ano, o Salão Automóvel de Genebra.

A abertura ao público está marcada para 9 de março. Antes disso, as portas a abrem-se para a imprensa, durante dois dias (7 e 8 de março). Se quiser estar a par do que por lá se vai passando, vá passando por aqui, pois o Autoportal vai seguir a passo e passo.

E motivos de interesse não vão faltar. São mais de 70 novidades, entre superdesportivos de sonho e protótipos que prometem fazer sonhar, sem faltar as novidades que em breve estarão a circular nas nossas estradas.

Entre as maiores curiosidades, destaque, entre outros, para a primeira carrinha da Porsche, o Panamera Sport Turismo, o Ferrari 812 Superfast, que substitui o F12 Berlinetta, o regresso da Alpine, com o A110, ou o estudo do futuro Mercedes-AMG GT de quatro portas.

Conheça ao detalhe as principais novidades já anunciadas e algumas das interrogações (veja AQUI a galeria de fotos):

Abarth

595 Pista

Alfa Romeo

Stelvio

Giulia Sprint?

Alpine

A110

Audi

RS3 Sportback

RS5 Coupé?

RS Q5

Q8 Concept

BMW

Série 5 Touring

Citroen

C-Aircross Concept

SpaceTourer 4x4E

Dacia

Logan MCV Stepway

DS

7 Crossback

Ferrari

812 Superfast

Ford

Mustang

Fiesta

Fiesta ST

Honda

Civic Type R

Hyundai

i30 CW

Jaguar

I-Pace Concept

Kia

Rio

Picanto

Stinger

Lamborghini

Huracan Performante

Lexus

LS500h

McLaren

720S

Mercedes

AMG E63 Station

Maybach G650

Classe E Cabrio

Classe X

AMG GT4 Concept

Mitsubishi

Eclipse Cross

Nissan

Qashqai?

Opel

Crossland X

Insignia Sports Tourer

Insignia Grand Sport

Pagani

Huayra Roadster

Peugeot

5008

Instinct Concept

Porsche

911 GTS

Panamera Turbo S E-Hybrid

Panamera Sport Turismo

Range Rover

Velar

Renault

Captur

Mégane RS?

Seat

Ibiza

Leon Cupra

Toyota

Yaris

Yaris GRMN Turbo

I-Tril Concept

Volvo

XC60

Volkswagen

Arteon

Polo?

Tiguan Allspace

Compact Crossover

ID Buzz Concept