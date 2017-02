A Opel acaba de libertar as primeiras imagens da Insignia Sports Tourer, a carrinha da nova geração Insignia antes da sua apresentação oficial no Salão de Genebra, em março.

A derivação carrinha chega na primavera, tem 4,99 metros de comprimento (mais 73 mm), 1,48 m de altura (menos 30 mm) e 2,82 m de distância entre eixos (mais 92 mm).

Quanto à bagageira, para já a Opel anuncia apenas o volume máximo de carga com os bancos rebatidos, que é de 1640 litros, mais 100 litros que a anterior Insignia Sports Tourer.

Tal como acontece com a berlina Insignia Grand Sport, a maior preocupação foi a redução de peso, em até 200 kg, para o que contribuiu a utilização de uma plataforma mais evoluída, com materiais mais leves. O novo modelo dispõe ainda de um novo sistema de tração integral, com sistema de vectorização de binário.

Os motores deverão ser os mesmos da berlina, com destaque para o 1.5 Turbo a gasolina, com 165 cv, e o 1.6 CDTi com potências a partir dos 110cv. A gama passa ainda a dispor de uma nova caixa automática de oito velocidades.

No plano tecnológico, destaque para a nova geração de faróis de matriz de LED IntelliLux, câmara 360 graus e sistema OnStar que passa a incluir seleção e reserva de hotel. No interior, existem bancos ergonómicos AGR, sendo possível encomendar quatro bancos aquecidos.