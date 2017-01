Sebastien Loëb venceu a 5ª etapa do rali Dakar, que acabou por ser mais curta do que o previsto. E que acabou com um novo líder nesta sexta-feira: Stéphane Peterhansel.

O percurso entre Tupiza e Oruro, de 692 quilómetros (com 477 cronometrados) não se fez na totalidade devido às condições meteorológicas e a etapa ficou concluída após 219 quilómetros.

Os tempos ficaram fechados ao Waypoint 5 (estavam previstos 10 WP) e Loëb conseguiu recuperar dez minutos ao líder da classificação geral, Cyril Despres. Mas foi Peterhansel quem mais beneficiou entre os que conseguiram recuperar, pois, ao ficar a apenas um minuto e meio de Loëb, manteve o Peugeot 3008 DKR na liderança, mas, desta feita, o seu.

Nani Roma mostrou que as Toyota ainda estão vivas e mente-se sempre por perto de Loëb acabando a etapa a menos de um minuto do francês. E também assim continua perto dos três Peugeot na classificação geral.

O dia foi mau para o Mini mais bem classificado na prova, pois Mikko Hirvonen perdeu-se (assim como Giniel de Villiers) e acabou a etapa mais de 40 minutos depois de Loëb, o que terá inevitavelmente consequências para o segundo lugar que ocupava até esta sexta-feira.

Classificação Geral PROVISÓRIA à 5ª etapa:

1. Stéphane Peterhansel (Peugeot), 14h02m58s

2. Sébastien Loëb (Peugeot), +1m09s

3. Cyril Despres (Peugeot), +4m54s

4. Nani Roma (Toyota), +5m35s

5. Mikko Hirvonen (Mini), +42m21s

6. Jakub Przygonski (Mini), +59m55s

7. Orlando Terranova (Mini), +1h04m49s

8. Giniel de Villiers (Toyota), +1h08m11s

9. Boris Garafulic (Mini); +1h57m40s

10. Romain Dumas (Peugeot), +2h22m17s

(...)

Tempo PROVISÓRIO à passagem pelo Waypoint 5:

1. 1. Sébastien Loëb (Peugeot)

2. Nani Roma (Toyota), +44s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +1m31s

4. Cyril Despres (Peugeot), +10m33s

5. Romain Dumas (Peugeot), +11m55s

6. Conrad Rautenbach (Toyota), +16m42s

7. Eric Bernard (Buggy), +18m08s

8. Orlando Terranova (Mini), +21m51s

9. Jakub Przygonski (Mini), +28m59s

10. Giniel de Villiers (Toyota), +29m51s

(…)

Tempo PROVISÓRIO à passagem pelo Waypoint 3:

1. Sébastien Loëb (Peugeot)

2. Nani Roma (Toyota), +6m21s

3. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +7m30s

4. Giniel de Villiers (Toyota), +9m14s

5. Romain Dumas (Peugeot), +10m47s

6. Jakub Przygonski (Mini), +12m02s

7. Cyril Despres (Peugeot), +16m36s

8. Eric Bernard (Buggy), +18m01s

9. Conrad Rautenbach (Toyota), +19m37s

10. Marco Bulacia (Ford), +24m12s

(...)

Tempo PROVISÓRIO à passagem pelo Waypoint 2:

1. Sébastien Loëb (Peugeot)

2. Stéphane Peterhansel (Peugeot), +1m09s

3. Mikko Hirvonen (Mini), +3m28s

4. Nani Roma (Toyota), +3m31s

5. Orlando Terranova (Mini), +3m47s

6. Cyril Despres (Peugeot), +3m51s

7. Yazeed Al Rajhi (Mini), +4m37s

8. Giniel de Villiers (Toyota), +5m08s

9. Romain Dumas (Peugeot), +5m30s

10. Conrad Rautenbach (Toyota), +5m48s

(...)

