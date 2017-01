Paulo Gonçalves subiu ao décimo lugar da geral no Dakar2017 depois do segundo lugar (após atualização de tempos) na quinta etapa, esta sexta-feira, encurtada devido ao mau tempo na segunda parte da tirada que levou os concorrentes entre Tupiza a Oruro.

O piloto português, que tinha caído para 15º depois da penalização por reabastecimento fora do local autorizado, tal como todos os pilotos da Honda, aproveitou o atraso de vários pilotos para destacar-se na tirada.

Inicialmente, Gonçalves tinha terminado em quarto, atrás de Adrien Van Beveren (Yamaha) e Juan Pedrero (Sherco), mas a atualização de tempos, recolocou-o no segundo lugar, que ocupou por algum tempo, a 7m07s de Sunderland. Com a vitória na etapa, e o atraso dos adversários, o britânico saltou de quarto para primeiro na geral, com 12 minutos certos de vantagem sobre Pablo Quintanilla (Husqvarna), que desceu a segundo.

Em terceiro está agora Adrien Van Beveren (antes sétimo), a 16m07s. Paulo Gonçalves é agora décimo, a 1h08m21s do líder. O nono lugar está a 3m26s.

O segundo melhor português na tirada foi Joaquim Rodrigues (Hero), com um excelente 12º tempo, a 29m51s do vencedor, enquanto Hélder Rodrigues voltou a perder terreno. Foi 20º, a 35m43s de Sunderland.

A especial ficou ainda marcada pelo abandono de Luís Portela Morais. O piloto português, que estava a ser um dos melhores estreantes no Dakar, caiu nos primeiros quilómetros e teve de ser evacuado de helicoptero com uma perna partida.

Já Gonçalo Reis terminou no 31º lugar, a 47m56s do vencedor, imediatamente na frente de Mário Patrão, enquanto Fernando Sousa Jr foi 43º, Fausto Mota 49º e Rui Oliveira 50º. Pedro Bianchi Prata terminou na posição 60 mas a organização deverá retirar-lhe o tempo que esteve parado para socorrer Luís Portela de Morais que sofreu uma queda que o obrigou a abandonar. Foi o segundo abandono entre o contingente luso depois de David Megre.

Tempos da quinta etapa (atualizados):

1. Sam Sunderland (KTM), 2h21m51s

2. Paulo Gonçalves (Honda), +7m07s

3. Adrien Van Beveren (Yamaha), +7m29s

4. Juan Pedrero (Sherco), +9m40s

5. Franco Caimi (Honda), +12m13s

6. Gerard Farres Guell (KTM), +15m07s

7. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +18m12s

(…)

11. Joaquim Rodrigues (Hero), +26m45s

(…)

19. Hélder Rodrigues (Yamaha), +32m43s

(…)

32. Mário Patrão (KTM), +44m38s

(…)

38. Gonçalo Reis (KTM), +48m05s

(…)

43. Fernando Sousa Jr. (KTM), +57m48s

(…)

49. Fausto Mota (Yamaha), +1h04m12s

(…)

52. Rui Oliveira (Yamaha), +1h05m21s

(…)

71. Pedro Bianchi Prata (Honda), +1h37m17s

(…)

Classificação GERAL provisória:

1. Sam Sunderland (KTM), 15h22m05s

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +12m00s

3. Adrien Van Beveren (Yamaha), +14m50s

4. Gerard Farres Guell (KTM), +20m57s

5. Matthias Walkner (KTM), +29m01s

6. Xavier de Soultrait (Yamaha), +36m06s

7. Stefan Svitko (KTM), +48m43s

8. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), +54m45s

9. DM. Duplessis (KTM), +1h04m55s

10. Paulo Gonçalves (Honda), +1h08m21s

11. Joaquim Rodrigues (Hero), +1h10m20s

(…)

13. Hélder Rodrigues (Yamaha), +1h23m38s

(…)

25. Mário Patrão (KTM), +2h02m19s

(…)

29. Gonçalo Reis (KTM), +2h38m47s

(…)

50. Rui Oliveira (Yamaha), +4h17m33s

51. Fausto Mota (Yamaha), +4h18m26s

(…)

53. Fernando Sousa Jr. (KTM), +4h20m22s

(…)

64. Pedro Bianchi Prata (Honda), +5h22m13s

(…)