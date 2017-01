Luís Portela de Morais está fora do Dakar2017. O piloto português, estreante no Dakar, sofreu uma queda na etapa desta sexta-feira, a quinta da edição deste ano, e vai ser alvo de uma intervenção cirúrgica.

Inicialmente foi anunciado que o piloto tinha partido a perna. O piloto veio agora confirmar que partiu o pé: “Obrigado a todos pelo apoio. Vou agora ser operado e depois dou mais feedback. Foi o pé que parti”, escreveu no Facebook.

Luís Portela Morais associou-se ao Autoportal na partilha com os leitores da sua estreia na mais mítica prova do todo o terreno escrevendo crónicas da sua experiência no Dakar 2017. Ao piloto português, desejamos as mais rápidas melhoras.