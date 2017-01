Joaquim Rodrigues nega as acusações de que foi alvo de Laia Sanz à impresa espanhola de a ter enganado quando pediu ajuda no decorrer da quarta etapa do Dakar2017.

Terminada a quinta etapa, o piloto português, que faz a sua estreia no Dakar, esclareceu tudo o que aconteceu. “Creio que seja um mal entendido. Nunca em momento algum eu enganaria um adversário/colega, tenho os meus princípios. Acredito que ela não tenha percebido o que lhe transmiti, aliás, ela falhou o waypoint e vinha em sentido contrário quando me interceptou e perguntou se eu tinha o tinha encontrado, eu respondi que sim e ela arrancou a grande velocidade”, explicou.

Rodrigues lamenta as proporções que a história atingiu, nomeadamente na imprensa espanhola. “Sou um estreante no Dakar, estou a fazer o meu papel que, acima de tudo, passa por aprender nesta nova modalidade. Acreditava, e acredito, que por ser a minha primeira vez nesta prova teria mais eu aprender com os pilotos com maior experiência”, referiu.

“Não acredito que a Laia, pela profissional que é, tenha tido esta atitude. De qualquer forma, crendo que possa ter tomado mal as minhas palavras, tenho a lamentar. Lamentar ainda as palavras desagradáveis de que fui alvo desde ontem, sem qualquer conhecimento de causa”, desabafou.

“Tenho tanto respeito pelos espanhóis como pelos portugueses ou qualquer outro povo. A minha corrida corrida continua, obrigado a todos os que estão comigo”, acrescentou o piloto de Barcelos, que está a ser o melhor estreante em prova, no 11º lugar da geral, logo atrás de Paulo Gonçalves.

