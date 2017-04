O primeiro Range Rover está de regresso. Serão selecionados 10 exemplares para serem totalmente restaurados e depois colocados à venda para colecionadores e entusiastas de todo o mundo por um preço, digamos “simpático”.

As 10 unidades serão restauradas segundo as especificações originais do modelo da década de 1970 (inclusivamente a pintura Bahama Gold), utilizando peças da divisão de clássicos da marca para manter e proteger a sua autenticidade.

O projeto “Reborn” consiste em restaurar carros clássicos da Jaguar e da Land Rover segundo as especificações originais. O processo é feito por mecânicos da fábrica. Após o restauro, os veículos são colocados à venda ou regressam às coleções dos seus proprietários.

O projeto mais marcante e mediático até ao momento foi o do Jaguar XKSS D-Type: nove unidades foram restauradas e vendidas por nada menos que 1,2 milhões de euros cada.

O motor escolhido para o Range Rover Classic é o V8 atmosférico de 3,5 litros a gasolina, com 132cv e 251 Nm de binário, acoplado a uma caixa manual de quatro velocidades.

Quanto ao preço, este estará ao alcance de poucos: 135 mil libras em Inglaterra, cerca de 155 mil euros.

“O Range Rover Reborn é uma oportunidade pouco usual que permite a compra de um ícone da locomoção de grande valor e com inúmeras possibilidades para o colecionador”, explica Tim Hannig, Diretor da Jaguar Land Rover Classic.

“É uma excelente maneira de preservar o invejado Range Rover original de quatro portas dos anos 70, uma vez que a cor, o revestimento interior e os acessórios correspondem exatamente aos utilizados na altura”, acrescentou o responsável.