Há cerca de um ano, oficializávamos aqui a produção do Bugatti Chiron. Hoje, noticiamos que as três primeiras unidades do híper-carro já deixaram a fábrica de Molsheim para serem entregues.

Os três primeiros Chiron são destinados a clientes da Europa e do Médio Oriente. Se for um deles prepare-se: está quase a colocar-se ao volante desta máquina com um motor W16 com quatro turbos e 1.500 cv de potência. Só para recordar: o Chiron chega aos 100 km/ em menos de 2.5 segundos e aos 300 km/h em 13.6. A velocidade máxima está limitada aos 420 km/h.

Estes são os três primeiros dos 70 Chiron que a Bugatti vai fabricar neste ano – de um total de 500 a serem feitos. Portanto, se foi um dos milionários que despendeu 2,4 milhões de euros prepara-se para pagar os impostos respetivos porque a encomenda pode estar a chegar-lhe a casa. Eles já saíram.

