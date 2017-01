A organização do Dakar já retificou os tempos de Paulo Gonçalves, restituindo o tempo perdido pelo português quando parou para ajudar Toby Price, que sofreu uma violenta queda nos últimos quilómetros da especial.

A atualização coloca Paulo Gonçalves com o 11º tempo na etapa, a 14m56s do vencedor, Matthias Walkner. Na classificação geral, o piloto português desceu apenas três posições, sendo agora o sexto a 25m45s do líder e companheiro de equipa, Joan Barreda Bort.

Paulo Gonçalves: «Primeiro está a vida»

Em relação aos lugares de pódio, Gonçalves está a pouco mais de cinco minutos do terceiro lugar, de Walkner.

Sexta-feira, o Dakar continua no Altiplano boliviano. Dois setores de dunas, na segunda metade do percurso, prometem complicar fortemente os 447 quilómetros de prova cronometrada.

Classificação da quarta etapa (motos):

1. Matthias Walkner (KTM), 4h57m22s

2. Joan Barreda Bort (Honda), +2m02s

3. Michael Metge (Honda), +3m18s

4. Xavier de Soultrait (Yamaha), +5m58s

5. Stefan Svitko (KTM), +8m33s

6. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +9m22s

7. Gerard Farres Guell (KTM), +10m24s

8. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), +11m36s

9. Franco Caimi (Honda), +10m06s

10. Adrien Van Beveren (Yamaha), +13m11s

11. Paulo Gonçalves (Honda), +14m56s

(…)

14. Hélder Rodrigues (Yamaha), +19m58s

(…)

20. Mário Patrão (KTM), +33m45s

(…)

23. Gonçalo Reis (KTM), +39m00s

(…)

25. Joaquim Rodrigues (Hero), +53m21s

(…)

36. Pedro Bianchi Prata (Honda), +59m47s

(…)

54. Fernando Sousa Jr. (KTM), +1h28m53s

55. Rui Oliveira (Yamaha), +1h32m35s

56. Fausto Mota (Yamaha), +1h34m03s

(…)

74. Luís Portela Morais (KTM), +1h55m48s

(…)

Classificação GERAL após a quarta etapa:

1. Joan Barreda Bort (Honda), 12h35m54s

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +18m19s

3. Matthias Walkner (KTM), +20m26s

4. Stefan Svitko (KTM), +24m11s

5. Sam Sunderland (KTM), +24m31s

6. Paulo Gonçalves (Honda), +25m45s

7. Gerard Farres Guell (KTM), +30m21s

8. Xavier de Soultrait (Yamaha), +30m57s

9. Ricky Brabec (Honda), +31m50s

10. Adrien Van Beveren (Yamaha), +33m09s

11. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), +33m32s

12. Franco Caimi (Honda), +39m28s

13. Michael Metge (Honda), +41m58s

14. Ivan Jakes (KTM), +1h04m02s

15. Hélder Rodrigues (Yamaha), +1h15m26s

(…)

18. Joaquim Rodrigues (Hero), +1h23m12s

(…)

23. Mário Patrão (KTM), +1h42m12s

(…)

30. Gonçalo Reis (KTM), +2h15m13s

(…)

46. Pedro Bianchi Prata (Honda), +3h09m27s

(…)

50. Luís Portela Morais (KTM), +3h21m38s

(…)

53. Rui Oliveira (Yamaha), +3h36m43s

54. Fausto Mota (Yamaha), +3h38m45s

(…)

57. Fernando Sousa Jr. (KTM), +3h50m41s

(…)