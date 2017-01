No Dakar, o perigo pode surgir de onde menos se espera. Foi o caso do eslovaco Ivan Jakes, atingido por um raio quando disputava a terceira etapa do Dakar 2017, entre San Miguel de Tucumán a San Salvador de Jujuy, e teve de ser hospitalizado.

O incidente ocorreu numa fase em que uma tempestade se abateu sobre o percurso da prova, a 300 quilómetros do final da etapa. Contudo, apesar de ter sentido dores num braço, terminou o dia no 15º posto, tendo depois sido transportado para o hospital para a realização de exames. “Os sintomas que apresentava eram dores no lado esquerdo do corpo e mialgias em toda a massa muscular”, referiu Marcela Lauko, médica do Dakar.

A médica revelou ainda que Jakes queixou-se de problemas de visão. “Tinha um certo transtorno visual com visão alterada das cores. No momento da queda do raio deixou de ver”.

O eslovaco não caiu da moto e continuou a rolar até à meta. “Ele diz que não caiu. Nessa altura devia ter parado, não se lembra e estava um pouco confuso. Depois de ter descansado um pouco melhorou”, contou.

Mas Jakes não foi o único a ter problemas. Foram vários pilotos revelaram que tiveram medo durante a especial realizada, em grande parte acima dos 3.000 metros (incluindo o pico mais alto da prova, a 4.960). Dani Oliveras, por exemplo, confessou que passou por vários momentos complicados ao ver que os raios caiam a seu lado. Felizmente conseguiu terminar a etapa sem problemas, à exceção da fadiga e falta de oxigénio provocados pela altitude.

