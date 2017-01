O atraso de Paulo Gonçalves nos últimos quilómetros da quarta etapa do Dakar2017 justifica-se pelo facto do português ter parado para assistir Toby Price após uma violenta queda do australiano.

Em consequência disso, Paulo Gonçalves terminou a etapa muito atrasado face aos seus adversários mais diretos, tempo esse que deverá ser-lhe restituído pela organização pela ajuda prestada.

A queda do vencedor do Dakar2016 aconteceu nos últimos quilómetros da especial, quando seguia em primeiro. O piloto da KTM foi imediatamente assistido pela equipa médica tendo já sido diagnosticado a fratura da perna esquerda, naquele que é o seu primeiro abandono no Dakar.