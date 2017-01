Etapa de loucos no Dakar2017. A vitória nos 416 quilómetros cronometrados marcados pelas duas e elevada altitude foi inesperadamente para Matthias Walkner, a primeira do austríaco neste Dakar.

O piloto oficial da KTM beneficiou do abandono do vencedor do Dakar2016, o australiano Toby Price, que foi evacuado para o hospital, e do atraso, aparentemente deliberado, do espanhol Joan Barreda (Honda), para evitar abrir a estrada amanhã.

À chegada à meta, e depois de ter rodado em segundo e terceiro, a mais de 3 minutos de Barreda, Walkner bateu o espanhol por 2m02s e o francês Michael Metge, inesperadamente terceiro, por 3m18s.

Desta forma, Joan Barreda Bort passou a ter 22m16s de vantagem sobre o novo segundo classificado, Pablo Quintanilla, que hoje foi sexto. Em terceiro surge agora Sam Sunderland, a 24m36s do líder, seguido de Matthias Walkner, quarto da geral, a 25m45s do comando.

Quanto a Paulo Gonçalves, o piloto da Honda perdeu 26m36s, mas parte deste tempo deverá dever-se ao facto de ter parado para auxiliar o azarado Toby Price, tempo que deverá ser retirado pela organização e que o deverá colocar em nono da geral (provisoriamente ocupa o 11º lugar).

O melhor português acabou assim por ser Hélder Rodrigues. O piloto oficial da Yamaha rodou regularmente entre os 15 mais rápidos, terminando a especial com o 14º tempo, a 24m31s de Matthias Walkner. Na geral deu um salto de 9 lugares, ocupando agora o 15º lugar, embora já a mais de 1h20m do líder.

Em bom plano esteve também Mário Patrão (KTM), que fez uma excelente parte final de especial e alcançou o 20º tempo.

Em atualização…

Tempos PROVISÓRIOS da quarta etapa (motos):

1. Matthias Walkner (KTM), 4h57m22s

2. Joan Barreda Bort (Honda), +2m02s

3. Michael Metge (Honda), +3m18s

4. Xavier de Soultrait (Yamaha), +5m58s

5. Stefan Svitko (KTM), +8m33s

6. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +9m22s

7. Gerard Farres Guell (KTM), +10m24s

8. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), +11m36s

9. Franco Caimi (Honda), +10m06s

10. Adrien Van Beveren (Yamaha), +13m11s

(…)

14. Hélder Rodrigues (Yamaha), +24m31s

(…)

17. Paulo Gonçalves (Honda), +26m36s

(…)

20. Mário Patrão (KTM), +33m45s

(…)

25. Gonçalo Reis (KTM), +39m00s

(…)

30. Joaquim Rodrigues (Hero), +53m21s

(…)

Classificação GERAL após a quarta etapa (PROVISÓRIA):

1. Joan Barreda Bort (Honda), 12h35m54s

2. Pablo Quintanilla (Husqvarna), +22m16s

3. Sam Sunderland (KTM), +24m36s

4. Matthias Walkner (KTM), +25m45s

5. Gerard Farres Guell (KTM), +30m22s

6. Stefan Svitko (KTM), +32m25s

7. Adrien Van Beveren (Yamaha), +33m09s

8. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), +33m35s

9. Xavier de Soultrait (Yamaha), +35m14s

10. Ricky Brabec (Honda), +37m16s

11. Paulo Gonçalves (Honda), +38m16s

12. Franco Caimi (Honda), +39m31s

13. Michael Metge (Honda), +45m38s

(…)

15. Hélder Rodrigues (Yamaha), +1h23m15s

(…)

20. Joaquim Rodrigues (Hero), +1h36m08s

21. Mário Patrão (KTM), +1h45m04s

(…)