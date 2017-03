O anúncio oficial da compra da Opel pela Peugeot Citröen (PSA) deverá ser feito na segunda-feira depois de os dois fabricantes automóveis terem chegado a um acordo que terá sido aprovado pela administração do grupo liderado pelo português Carlos Tavares na sexta-feira.

A notícia é avançada neste sábado pela agência Reuters informando que a PSA e a General Motors marcaram uma conferência de imprensa conjunta para segunda-feira, em Paris, às 08:15 horas – sem adiantarem mais informações.

Conferências de imprensa com os media alemães e com os sindicatos relacionados com a Opel também estão previstas.

Com a compra da Opel (e da satélite britânica Vauxhall), num negócio que pode envolver 1,9 mil milhões de euros, o grupo PSA (Peugeot, Citroën e DS) tornar-se-á o segundo maior fabricante europeu com uma quota de mercado de 16,3% passando a Renault e ficando apenas atrás da Volkswagen.