A cidade Madrid vai estrear em breve «radares» que medirão, não a velocidade dos veículos, mas o nível de emissões de gases para a atmosfera.

O novo dispositivo funcionará, porém, no sistema adotado pelos radares de velocidade: estará fixo e será totalmente automatizado, como noticia o «Diariomotor», medindo os níveis dos gases emitidos pelos carros que por ele passam.

Tecnicamente, estes «radares» utilizam um sistema de teledeteção RSD+: feixes ultravioleta e infravermelhos cruzam perpendicularmente a via medindo os gases emitidos pelos veículos que passam pelo seu raio de ação.

As medições incidirão no monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), monóxido de nitrogénio (NO) e dióxido de nitrogénio (NO2). Os processo de medição pretenderão numa primeira instância informar os condutores que excedam os limites permitidos, mas poderá resultar em sanções se os avisos não forem atendidos.