O quarto modelo da Range Rover, o Velar chega já em setembro. Concebido para ocupar o vazio entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport, o Velar promete “níveis de luxo, requinte e capacidade fora de estrada nunca vistos no segmento dos SUV médios”.

A origem do seu nome remonta aos primeiros protótipos do Range Rover original, datados da década de 1960. Tem 4,8 metros de comprimento, ou seja, mais compacto do que o Porsche Macan, BMW X4 e Mercedes GLC. É 27 centímetros mais curto do que o seu irmão Range Rover Sport, apesar de só perder para ele 5 cm na distância entre-eixos (2,87 m), semelhante à do Mercedes GLC e ligeiramente superior à do BMW X4 e do Porsche Macan.

O novo SUV ostenta linhas mais suaves que os outros Range Rover, uma silhueta mais desportiva, traseira de formato coupé, detalhes cromados e teto panorâmico. O sistema de infotainment tem dois ecrãs, seguindo a orientação do Jaguar I-Pace concept.

Estará disponível com seis motores, incluindo o Diesel 2.0 de 180cv e 240cv, além de um 3.0 V6 de 300cv. A gama a gasolina conta com o 2.0 de 250cv e o 3.0 V6 Supercharged de 380cv. Todos os motores estão associados a uma caixa automática de oito velocidades e tração integral às quatro rodas.

Dispõe de uma gama abrangente de sistemas avançados de segurança, como a Travagem Autónoma de Emergência com deteção de peões, a Deteção de Veículos em Marcha Atrás e o Monitor da Condição do Condutor.

Os modelos principais da gama, Velar e Velar R-Dynamic, encontram-se disponíveis nas versões Standard, S, SE e HSE. A versão mais exclusiva do Velar será a First Edition, que estará disponível durante o primeiro ano de comercialização.

Em Portugal, a gama Diesel do Velar começa nos 71.033 euros do D180 (2.0 de 180cv), com o D240 (2.0 de 240cv) arranca nos 77.957 euros, ao passo que o potente D300 (3.0 V6 de 300cv) custa 93.305 euros.