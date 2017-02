A Toyota foi a marca de automóveis mais procurada no Google a nível global em 2016. Em Portugal, a mais “googlada” foi a BMW.

A análise realizada pela empresa de peças para automóveis Quickco abrangeu os dados de 193 países e indica que a Toyota foi a marca mais pesquisada em 74. Em segundo lugar, em 51 países, dos quais Portugal, surge a BMW e, em terceiro, a Hyundai, a mais procurada em 17 países.

A título de curiosidade, a Honda foi a mais procurada no Canadá e no Brasil, enquanto a BMW foi a mais pesquisada no Japão. Só quatro marcas conseguiram dominar em casa: a BMW (Alemanha), a Renault (França), a Fiat (Itália) e a Volvo (Suécia).

Em Espanha, por exemplo, a Volkswagen foi a mais “googlada”, tal como em Cabo Verde.

As estatísticas mostram ainda outros dados inesperados, nomeadamente as marcas que aparecem no topo de países muito improváveis. É o caso da Jaguar, a mais pesquisada no Belize , Mini no Laos, Nepal e Iémen, ou o enorme fascínio dos habitantes de Níger pela Bugatti.