O primeiro Alpine da era moderna já tem nome. Chama-se A110, e não A120 como chegou a ser especulado, recuperando a histórica designação utilizada na “Berlinette” dos anos 60.

A escolha deste nome é justificada pela Alpine por refletir “os princípios das dimensões compactas, baixo peso e agilidade que estiveram na base do sucesso da Berlinette”, recordando para tal a importância da utilização de uma plataforma totalmente fabricada em alumínio.

Para já apenas foram divulgadas duas imagens do exterior do A110, com a Alpine a guardar a revelação de todos os detalhes para o próximo dia 7 de março, no Salão de Genebra.

Sabe-se, contudo, que vai recorrer a um motor turbo de baixa cilindrada (1.8 turbo com mais de 250cv), em posição central e ligado às rodas traseiras, capaz de atingir os 100 km/h em apenas 4,5 segundos.

O modelo, de resto, tem uma edição de lançamento “Première Édition”, limitada a 1955 unidades, em alusão ao ano de fundação da marca, no arranque de 2017. O número de unidades destinada para Portugal (a Renault não revela) foi vendida em apenas dois dias, apesar de exigir o depósito de 2000 euros.

O preço do A120 deverá situar-se entre os 50 e os 70 mil euros dependendo da especificação desejada. As primeiras unidades chegam ainda este ano.