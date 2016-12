Controverso, polémico e versátil. George Michael morreu aos 53 anos, mas deixa um legado artístico ímpar para a cultura pop mundial.

O cantor britânico morreu este domingo, “pacificamente em casa”, conforme anunciou o seu agente.

A carreira musical George Michael começou na década de 1980, mas os seus êxitos musicais perpetuaram no tempo, muito além da geração que o viu crescer.

“Last Christmas”, “Wake me up before you go-go” e “Freedom! 90” são três das muitas músicas que deram nome e fama ao cantor, mas há muitas mais.

"Careless Whisper"

"One More Try"

"Wake me up before you go-go"

"Faith"

"Last Christmas"

"Father Figure"

"I want your sex"

"Freedom! 90"

"Jesus to a child"

A popularidade de George Michael atingiu o seu máximo com a nomeação e atribuição de vários prémios internacionais. O cantor recebeu três Brit Awards, um prémio MTV e foi nomeado oito vezes para os Grammy, das quais vencer duas.