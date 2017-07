A história da Williams vai ser apresentada num documentário que faz a antestreia no próximo dia 11 em Londres.

«Williams» é um documentário realizado por Morgan Matthews baseado no livro «A Different Kind of Life» de Virginia Williams, a mulher de Frank Williams.

O filme conta a vida da Williams como equipa de Formula 1 e a das pessoas que a fizeram, a começar pelo seu fundador.

«Fico satisfeito que as pessoas por detrás da equipa e a minha família saem como heróis desta história», afirmou Frank Williams, numa citação do «GPUpdate».

Claire Williams, filha do fundador, destacou o lado pessoal da historia de sucesso da equipa de F1.

«Esta é a história de dois grandes amores na vida do meu pai. Todos conhecem a paixão pura de Frank pelas corridas, mas nem todos sabem a fantástica história do casamento dos meus pais e ambas as coisas coexistiram durante os altos e baixos do trajeto da equipa», referiu a diretora da Williams.

O filme terá estreia comercial em agosto.