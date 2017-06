O motociclismo continua neste fim de semana com o GP da Alemanha em Sachsenring, a nona prova do calendário do MotoGP, Moto2 e Moto3.

Na classe rainha, a luta pelo título Mundial está ao rubro e reavivada não só com o triunfo de Valentino Rossi na Holanda um ano depois da sua última vitória, mas também pela mudança de líder após a corrida em Assen.

Andrea Dovizioso é agora o comandante do campeonato à frente de um grupo de quatro pilotos muito próximos entre si.

No Moto2, Franco Morbidelli tem cinco vitórias em oito provas, mas a vantagem sobre o mais próximo perseguidor continua a não ser tranquila. Pelo contrário, Thomas Luthi ainda não ganhou neste ano, mas está apenas a 12 pontos de distância.

O primeiro lugar está em abeto na categoria intermédia, assim como todo o pódio, onde Miguel Oliveira quer entrar já na Alemanha. O piloto português sente que podia ter conseguido mais em Assen e quer redimir-se em Sachsenring para ir de férias em terceiro lugar.

Horários do GP da Alemanha:

SEXTA-FEIRA

08h00 Moto3 – Treinos Livres 1

08h50 MotoGP – Treinos Livres 1

09h55 Moto2 – Treinos Livres 1

12h10 Moto3 – Treinos Livres 2

13h00 MotoGP – Treinos Livres 2

14h05 Moto2 – Treinos Livres 2

SÁBADO

08h00 Moto3 – Treinos Livres 3

08h55 MotoGP – Treinos Livres 3

09h55 Moto2 – Treinos Livres 1

11h35 Moto3 – Qualificação

12h30 MotoGP – Treinos Livres 4

13h10 MotoGP – Qualificação 1

13h35 MotoGP – Qualificação 2

14h05 Moto2 – Qualificação

DOMINGO

07h40 Moto3 – Warm-up

08h10 Moto2 – Warm-up

08h40 MotoGP – Warm-up

10h00 Moto3 – Corrida

11h20 Moto2 – Corrida

13h00 MotoGP – Corrida