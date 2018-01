Michael Schumacher faz 49 anos de idade nesta quarta-feira dia 3 de janeiro de 2018. O piloto alemão nascido em 1969 continua a ser um ídolo, um amigo e uma referência para muitos.

No dia do seu 49.º aniversário, já assinalado pelo Autoportal aqui, onde também assinalámos logo algumas homenagens ao piloto alemão, as referências a «Schumi» neste dia forma-se sucedendo.

Desde as equipas a que Schumcher esteve ligado, a companheiros que com ele partilharam a mesma box, vários foram os que fizeram questão de lembrar o heoptacampeºao mundial de F1.

Mas não só a Fórmula 1 lembrou «Schumi». As homenagens prolongaram-se por outros desportos motorizados, como com o piloto de Moto2 Fabio Quartararo ou a estrela mundial do futebol, Pelé.

Aqui ficam várias homenagens feitas nas redes:

Fórmula 1

The legendary seven-time #F1 world champion is 49 today



A closer look at Schumacher's record-breaking career 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆⬇️ https://t.co/yaJEvZq3Uk — Formula 1 (@F1) 3 de janeiro de 2018

Mercedes-AMG F1

Scuderia Ferrari

Renault Sport F1

Felipe Massa

Happy birthday my brother michaelschumacher . God bless you 🙏🏻 keep fighting . https://t.co/6umYNUHgTH — Felipe Massa (@MassaFelipe19) 3 de janeiro de 2018

Rubens Barrichello

Nelson Piquet Jr.

Fabio Quartararo

Sending birthday wishes to Michael Schumacher 🙏🏼 pic.twitter.com/DDnJ0tPfFx — Fabio Quartararo (@FabioQ20) 3 de janeiro de 2018

Pelé