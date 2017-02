António Costa revela tédio. “O quê? Ainda andam com esse assunto?”, pergunta. O assunto é o de sempre, nos últimos dias. Centeno, os sms e a CGD. Aparentemente, tudo vale nesta luta. Até colocar cada vez mais frágil a posição do único banco realmente português, o banco em que os portugueses sempre confiaram. Num momento em que o Presidente da República defende a manutenção de Centeno na pasta das finanças pelo “estrito interesse nacional”.

A luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, sempre fez parte da nossa história. Nesta história da CGD parece querer levar-se até às últimas consequências a vontade de descobrir quem fala verdade... e quem mente. Perante a dificuldade, fala-se esta semana em “erro de percepção”. Na verdade, na comunicação não conta o que se pretende dizer, mas sim o que se perceciona perante o que é dito. Ou escrito. E esta poderá ser a chave para justificar que Mário Centeno e António Domingues não perceberam exatamente as mensagens que trocaram.

Um tema mais leve mas não menos apaixonante, e sempre presente no Barómetro de Notícias, é o futebol. Na terça-feira, o Benfica recebeu o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões e... ganhou. Os analistas falam num único remate à baliza, o suficiente para marcar o golo da vitória. Com um guarda-redes especialmente inspirado, os alemães não foram capazes de melhor do que levar na bagagem uma derrota tangencial. E o Barcelona consegue o impossível, perder por 4-0 com o Paris Saint-Germain. Perguntava-se nesse dia por onde anda Messi.

A nuvem tóxica criada pela combustão de enxofre nos armazéns da SAPEC, em Setúbal , mereceu atenção idêntica ao futebol, tendo gerado 27 destaques noticiosos esta semana. Agora o estado do tempo e dos espíritos já estão mais calmos, as crianças já regressaram às escolas e a Agência Portuguesa do Ambiente veio, também, acalmar os agricultores. A população volta a passear nas ruas.

E Cavaco Silva está de volta. Escrevemos numa sexta-feira mas o título do seu mais recente livro é “Quinta-feira e outros dias”. Um livro que apresentou exatamente ontem, 5ª feira, e onde, pasme-se, o principal protagonista é... José Sócrates. A julgar pelo que se viu ontem, regressa igual a si próprio, parecendo querer ajustar contas, mais do que apresentar um testemunho para as gerações futuras sobre os 10 anos que passou em Belém. Terá sido Marcelo a encomendar esta obra?

Ficha técnica:

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.