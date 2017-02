Documentos secretos agora desclassificados dão conta que Marika Rökk, nascida no Cairo em 1913 e filha de pais húngaros, trabalhou para os serviços secretos soviéticos. Pelo menos, nos seis anos em que durou a II Grande Guerra, de 1939 a 1945.

O jornal britânico The Guardian recorda que Marika Rökk, curiosamente, esteve impedida de exercer a sua profissão de atriz durante dois anos, após o final da guerra. Precisamente, por causa da sua proximidade com o regime nazi.

De facto, a sua carreira no mundo do espetáculo teve o seu apogeu durante a ascensão nazi na Alemanha.

Contratação de Goebbels

Marika Rökk morreu em 2004, com 90 anos. Antes de chegar ao cinema alemão dos tempos de guerra, Marika correu mundo. Depois do Egito, onde nasceu, voltou com os pais à capital húngara, Budapeste. Aos 11 anos foi viver para Paris, onde mais tarde aprendeu as artes da canção e dança no cabaré Moulin Rouge.

Viajou depois para os Estados Unidos e daí voltaria à Europa para se tornar a estrela de musicais da UFA, a produtora cinematográfica alemã, que Joseph Goebbels, o homem da propaganda nazi, quis potenciar para concorrer com Hollywood.

Marika tornou-se assim a resposta alemã a estrelas norte-americanas de musicais como Eleanor Powell, Jeanette MacDonald e Ginger Rogers.

Flores de Hitler

Estrela do cinema alemão da era nazi, sabe-se agora que Marika trabalhou para os serviços secretos soviéticos e poderá mesmo ter sido uma agente do KGB.

De acordo com o The Guardian, terá sido recrutada pelo seu agente, Heinz Hoffmeister. E é igualmente plausível que tenha trabalhado a par do seu marido, o realizador Georg Jacoby, passando informações a Moscovo .

Marika terá integrado uma rede de espionagem soviética chamada Krona, liderada pelo espião Yan Chernyak, que ficou conhecido na história por "homem sem sombra", dada a capacidade que teve de nunca ser detetado.

O papel de contra-espionagem de Marika Rökk manteve-se oculto, pelo menos, até 1951, quando a Gehlen, os então serviços secretos da Alemanha ocidental, afloraram as suas eventuais conexões com os russos.

Antes disso, após a II Grande Guerra, Marika foi mesmo impedida de trabalhar, precisamente pela sua proximidade com a cúpula do regime nazi. De tal forma que há um cartão postal seu, escrito para Hitler, em novembro de 1940, em que lhe agradece um ramo de flores que o ditador lhe enviara. Está exposto no museu de cinema de Berlim.