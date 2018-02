O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que uma economia 4.0 exige uma União Europeia, sistemas políticos e sistemas sociais também 4.0, considerando que não basta pensar nos novos empregos, mas sim nas crescentes desigualdades e clivagens.

No discurso de encerramento do XII Encontro COTEC Europa - que decorreu em Mafra e contou também com a presença do rei de Espanha e do Presidente da República italiano - Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a mudança diária da economia, "a ritmo vertiginoso", como tinha descrito o comissário Carlos Moedas no mesmo fórum.

Aqui chegados é, porém, tempo de pararmos uns minutos para nos interrogarmos: Esta economia 4.0 não exigirá uma União Europeia 4.0? E sistemas políticos 4.0? E sistemas sociais 4.0?", perguntou.

Apesar de concordar que "nada parará a mudança", o chefe de Estado sublinhou que esta "poderá ser mais ou menos rápida, mais ou menos duradoura e, sobretudo, mais ou menos justa conforme seja acompanhada - para não dizer antecipada - por uma União Europeia 4.0, sistemas políticos 4.0, sistemas sociais 4.0".

Isto é, por um ambiente ajustado à era digital, que maximize vantagens e minimize fragilidades nas instituições europeias, nos sistemas políticos e nos sistemas sociais", defendeu.

"Não basta pensar no novo trabalho"

Sobre os sistemas sociais, Marcelo Rebelo de Sousa começou por explicar que "nem a economia nem a política são fins em si próprios" e "existem porque há pessoas de carne e osso", referindo que apesar da alucinante mudança económica, o "tempo de vida dessas pessoas é diverso".

Não basta pensar no novo trabalho, nos novos empregos, é preciso pensar nas crescentes desigualdades, nas crescentes clivagens, nas pessoas concretas, seus diversos tempos e seus múltiplos modos", avisou.

O Presidente da República considerou ainda que a União Europeia deve aproveitar “os poucos meses que faltam para o início do longo processo eleitoral de 2019” e ousar “ir mais longe", como por exemplo na definição do horizonte para além de 2021 ou na união económica e monetária.

Não podemos querer ter economias 4.0 com sistemas políticos 2.0 ou 3.0. Podem não inviabilizar, mas travam com certeza o ritmo do futuro", defendeu.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, vive-se com "mais ciência, mais tecnologia, mais inteligência criativa na economia", mas com "estruturas políticas concebidas para a Europa e para o mundo dos anos 70 a 90, estruturadas ultrapassadas, rígidas, distanciadas dos povos".

“Habilidades digitais”

Presente no encontro COTEC Europa, o rei de Espanha defendeu que os sistemas educativos se devem adaptar à mudança tecnológica para que “o desfecho” seja mais justo e inclusivo.

Aconselha-se hoje mais do que nunca a promover em todos os níveis educativos o valor da adaptação à mudança”, para que o “desfecho tecnológico seja mais justo e inclusivo”, afirmou Felipe VI, no encerramento do XII Encontro Cotec Europa, que decorreu em Mafra.

Contudo, o rei de Espanha alertou que é um equívoco formar os jovens “com o único propósito que desempenhem um número limitado de funções” para não comprometer a empregabilidade e a sua integração no mercado laboral.

Para Felipe VI, “não convém prever cenários futuros com base nas possibilidades atuais”, uma vez que, se é verdade que há postos de trabalho que são substituíveis por máquinas, “os robôs e algoritmos centram-se em tarefas previsíveis que não requerem criatividade”.

Temos de reconhecer que não sabemos do que serão capazes as máquinas no médio prazo, mas temos uma ideia do que são capazes homens e mulheres”, salientou, acrescentando por isso que “a educação tem de se centrar nas vantagens competitivas do ser humano, que são muitas, mas nem sempre evidentes”.

Neste sentido, o rei de Espanha considerou que “a sociedade 4.0 é uma oportunidade para reivindicar e destacar talentos atualmente marginalizados ou desvalorizados”, dando o exemplo de profissões que se relacionam com a natureza humana que exigem habilidades difíceis de reproduzir por uma máquina”.

O sistema educativo deve, por isso, promover uma “formação adequada e em permanente atualização, que marca a diferença” entre as capacidades humanas e as de um robô.

O rei de Espanha defendeu que a adaptação à mudança tecnológica “é um desafio que devia ser tomado em consideração no projeto europeu”, assim como a investigação e a inovação.

A COTEC Europa reúne-se uma vez por ano rotativamente nos três países COTEC: Portugal, Espanha e Itália.

A primeira COTEC foi fundada em Espanha, em 1990, por iniciativa do então rei Juan Carlos, e nove anos depois, em 2001, surgiu a sua congénere italiana.

A COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação foi constituída em abril de 2003, na sequência de uma iniciativa do então Presidente da República Jorge Sampaio.

A COTEC Europa foi fundada em 2003, com a adesão da COTEC Portugal ao grupo já formado por Espanha e Itália.