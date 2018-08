Mário Patrão sagrou-se este fim-de-semana vice-campeão do mundo de Bajas na modalidade de Todo-o-Terreno depois de completar a sua participação na Baja da Hungria na segunda posição, imediatamente atrás de Stefan Svitko piloto eslovaco que em 2016 terminou o Dakar na 2ª posição.

“Foi uma prova disputada em condições muito variadas. Para mim um enorme desafio do qual me orgulho. Cumpri as metas estabelecidas e a prova correu-me muito bem. Se o 2º lugar nesta Baja da Hungria foi conquistado a pulso, já o 2º lugar na Taça do Mundo é um prémio merecido pela nossa aposta na internacionalização. Fizemos um trabalho intenso para estar presente nesta prova e o esforço foi recompensado”, afirmou Mário Patrão.