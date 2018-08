A publicidade de lançamento do novo Volkswagen Polo foi proibida no Reino Unido por não obedecer às regras que gerem a publicidade automóvel.

Em causa está a conduta considerada pela Autoridade para a Publicidade do Reino Unido, irresponsável e exagerada do jovem motorista que surge no filme, que segundo a entidade reguladora promove junto dos condutores, uma confiança “excessiva” nos sistemas de ajuda à condução e segurança, com o tom geral do anúncio a convidar a uma condução irresponsável. ".

A Volkswagen é que já veio revelar que nada no filme “promove ou encoraja à condução perigosa, competitiva, desatenta ou irresponsável”.

Apesar dos argumentos da marca germânica, a publicidade do novo Volkswagen Polo, acabou mesmo proibida.