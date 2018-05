Embaixador da Infiniti, Stephen Curry já guiou o QX50, o novo SUV da divisão de luxo da Nissan.

Estrela da NBA em geral, figura principal nos campeões em título, os Golden State Warriors, Curry é considerado também um dos «tipos mais fixes» do basquetebol norte-americano.

O que não se sabe é que ele tem também um ”lado mais negro”, um “lado pior” – palavras dele que, depois de uma «pausa inusitada», chegam ao “impiedoso”.

E é isto que se pode ver no novo anúncio do Infiniti QX50 com Curry ao volante – ou, se calhar, não (é bem assim)?...

Para quem tenha ou não tenha mulher que lhe lembre que tem de ir comprar o leite, o Infinity QX50 chega ao mercado dos EUA no próximo ano com um motor de 2.0 litros turbo debitando 268 cv de potência e com um preço base na ordem dos 35 mil dólares (cerca de 40 mil euros).