Antigo piloto de Fórmula 1 entre 1991 e 94 e campeão europeu de ralis históricos em 2017 ao volante de um Lancia Stratos Zenith, Erik Comas, decidiu casar com Raffaella Serra no último mês de julho.

Para celebrar a união com Raffaela e com o Stratos, Comas fez um vídeo do seu matrimonio onde decidiu levar o seu Lancia puxar uma caravana. O Stratos mostra como é possível a tarefa e ao mesmo tempo fazer as curvas de forma espetacular.

O Lancia Stratos foi um carro de rali com enorme sucesso, conquistando o Campeonato Mundial de Ralis em 1974, 1975 e 1976, pelas mãos de Sandro Munari e Waldegard Björn, e poderia ter ganho mais, não fosse a política interna do grupo Fiat que preferiram favorecer os seus 131 Fiat Abarth. O Stratos também conseguiu vitórias no rali de Monte Carlo em 1975, 1976 e 1977, com a pilotagem a cargo de Munari.

O Stratos foi o primeiro automóvel, desenhado de raiz para este tipo de competição e foi com ele que Erik Comas alcançou em 2017 mais um título.