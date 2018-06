A Nissan está à procura da próxima geração de pilotos da PlayStation com um novo programa que dá a milhares de jogadores a chance de competir num campeonato oficial da FIA.

Os melhores pilotos virtuais do Gran Turismo terão a hipótese de participar no Festival Nismo, evento que decorre no Fuji International Speedway, no Japão. Para se habilitar a ganhar este prémio, terá de competir no Gran Turismo Manufacturers Series Championship, um campeonato virtual do novo Gran Turismo Sport. Os vencedores ganharão ainda uma visita às instalações da Polyphony Digital, a produtora do jogo, em Tóquio. A Nissan já fez saber igualmente que um vencedor adicional da Nissan GT Sport Cup na Europa também será selecionado.

Criados pela Sony PlayStation em colaboração com a FIA, os GT Sport Championships são os primeiros campeonatos virtuais on-line sancionados pela FIA. Surgem 10 anos após o lançamento do programa da Nissan PlayStation GT Academy, que tem proporcionado aos jogadores a chance de se tornarem pilotos de corridas da Nissan.

“Com o Nissan GT Academy provamos que alguns dos mais rápidos pilotos do mundo poderiam nunca ter tido a chance de competir num circuito, não fossem os jogos de PlayStation”, comentou Michael Carcamo, diretor mundial de desporto motorizado da Nissan.

"O nível de competição é incrivelmente alto ", acrescentou Carcamo. “Agora estamos constatar que as corridas on-line não são apenas uma alternativa à realidade. Ser reconhecido como campeão oficial do Gran Turismo Sport é uma oportunidade incrível e esperamos que alguns dos melhores jogadores do mundo representem a Nissan. ”

A competição Nissan GT Sport Cup leva os 12 melhores pilotos da Nissan na Europa à ronda final do Blancpain GT Series Endurance Cup, que terá lugar em Barcelona em setembro.

Para além disso, o melhor jogador ou jogadora da Nissan na Europa na série de Construtores da FIA ganha um prémio adicional: a oportunidade de participar do Nissan Training Camp, no Circuito de Silverstone, onde vai pode contar com aulas de técnicas de pilotagem com instrutores.

Os 36 jogadores e um grupo adicional de 12 jogadores pré-classificados vão ter ainda uma última oportunidade para se qualificarem no próprio Circuito de Barcelona-Catalunha, onde vão competir no evento final do campeonato PlayStation GT Sport, pela Nissan.