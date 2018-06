O designer francês, Philippe Starck e a Peugeot uniram agora esforços para criar um modelo misto de bicicleta, scooter e trotinete com uma estética inovadora que, inicialmente vai estará disponível para os serviços de aluguer de bicicletas públicas.

A City Pibal produzida em alumínio, conta com um sistema de iluminação de LEDs e uma grelha traseira que permite o transporte de artigos volumosos dado largura substancialmente maior do que a de uma bicicleta convencional.

Original no conceito de utilização, a City Pibal está pensada para podermos pedalar e utilizar com o motor elétrico, nas zonas mais inclinadas, mas o surpreendente do projeto é a plataforma inferior da City que permite a sua utilização como uma trotinete e dessa forma é possível atingir uma velocidade considerável sem grandes esforços.

O modelo, que se destaca pela rodas amarelas, só vai estar disponível para o serviço público de aluguer de bicicletas partilhadas nas grandes cidades. Em Bordéus já estão em circulação mais de 300 unidades que estão inseridas num plano de transporte público sustentável para melhorar a qualidade de vida da cidade francesa.

Como a moda das bicicletas de aluguer não para de crescer em Portugal, não será de estranhar de dentro de algum tempo a Peugeot de Philippe Starck esteja disponível igualmente numa cidade portuguesa.

