A Volkswagen prossegue a sua associação ao Festival NOS Alive, a decorrer entre 12 a 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés.

Pelos seis palcos de Algés vão passar, durante os três dias, bandas como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, The National e muitas outras, incluindo uma forte presença portuguesa. O recinto conta também com um coreto, um espaço dedicado à comédia e a recriação de uma casa de fados.

A Volkswagen é Viatura Oficial do festival desde a primeira edição, há 12 anos, o que lhe permite assegurar a mobilidade da organização e das bandas participantes, disponibilizando todas as viaturas necessárias durante o período do festival.

Por estes dias, a Volkswagen está a desenvolver no Facebook uma campanha de oferta de bilhetes aos fãs da marca. De realçar que os bilhetes para o festival se encontram esgotados para os três dias.