A Lexus Europa escolheu Lisboa como anfitriã da UX Art Space by Lexus, galeria pop-up que personifica a ambição da Lexus de se posicionar como uma marca de luxo e lifestyle, não se restringindo à indústria automóvel.

Nesta galeria pop-up, para além de um protótipo exclusivo do novo Lexus UX, os visitantes poderão apreciar obras de arte imersivas dos artistas emergentes Inês Zenha e Bence Magyarlaki, desafiados pela Lexus a desconstruir e apresentar a sua própria interpretação do UX.

Natxo Checa, fundador, diretor, curador e produtor da Galeria Zé dos Bois (ZDB), terá a seu cargo a produção executiva da UX Art Space, a par de Carolina Grau, curadora independente e especialista em arte contemporânea, com vasta experiência em eventos e exposições internacionais.

“A permanente evolução como centro criativo e cultural faz de Lisboa o cenário perfeito para desvendar o nosso novo crossover, num ambiente artístico e inovador”, explicou Pascal Ruch, Presidente da Lexus Europa

“ A UX Art Space by Lexus permite que os visitantes fiquem imersos no Mundo Lexus e que partilhem da nossa paixão pelo design criativo e pela tecnologia inovadora. A galeria UX Art Space by Lexus une de forma harmoniosa o UX e a obra de arte, completa Carolina Grau. Esta exposição transporta os visitantes e envolve as suas emoções, através da abstração e da desconstrução, criando uma interpretação artística do movimento, som, forma e paleta de cores Lexus”, acrescentou o mesmo responsável.

A UX Art Space by Lexus vai estar patente de 29 junho a 15 setembro, segunda a sábado, e conta com entrada livre.