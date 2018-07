Sefano Domenicali, Presidente e CEO da Lamborghini, inaugurou a exposição “Film Emotions - Lamborghini e o Mundo do Cinema” que está patente no Museu Lamborghini em Bolonha, Itália. A exposição mostra os carros da marca italiana que deixaram a sua marca na sétima arte, como o Miura que fez parte do filme ‘Italian Job’ de 1969, ou o Aventador de ‘The Dark Knight Rises’ de 2012.

A exposição tem uma entrada inspirada na mítica calçada da fama de Hollywood, com uma passarela marcada pelas estrelas icónicas que acompanham os visitantes através dos modelos mais importantes da Lamborghini que foram protagonistas de filmes que conquistaram o público.

Outro dos destaques é o LM002 de todo o terreno que fez parte do 'Velocidade Furiosa 4' de 2009, onde foi utilizado por um dos protagonistas, Vin Diesel (Dominic Toretto). Também em exposição está o Jalpa preto mate utilizado por Sylvester Stallone no filme 'Rocky IV' (1985, dirigido pelo próprio Stallone).

O Museu Lamborghini continua a desfrutar de um grande sucesso, após ter alcançado em 2017 um número recorde de visitantes de 100 mil. Já nos primeiros meses de 2018, o museu registou um aumento de 25% de visitantes em relação ao mesmo período do ano anterior, com entusiastas e grupos vindos de todo o mundo.