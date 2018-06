A Moto Guzzi começa nesta fim de semana um «road show» com arranque no Porto, passagem por Évora e que termina, já no mês seguinte em Lisboa.

A Moto Guzzi Experience pretende “promover a interação dos fãs com a personalidade e o espírito da marca” estando disponíveis para test ride os modelos MGX-21, Califórnia, V7 e V9.

O arranque dste «road show» é no Porto já nos dias 23 e 24 deste mês de Junho seguindo a Moto Guzzi Experience para Évora nos dias 7 e 8 do próximo mês e terminando em Lisboa nos dias 14 e 15 de Julho.