Os fãs dos Beatles tem agora a oportunidade de adquirir dois carros que pertenceram a Paul McCartney e a John Lennon, que vão ser leiloados nos Estados Unidos.

O Mini Cooper S DeVille de 1965 pertenceu a Paul McCartney, enquanto o Mercedes E 300 de 1979, foi último carro de John Lennon e vão ser leiloado no dia 1 de setembro no evento anual da Auburn Auction que se realiza no National Auto & Truck Museum em Illinois.

Quem adquirir o Mini de Paul McCartney leva igualmente um conjunto de documentos e fotografias que provam que este Mini pertenceu a McCartney. Já o Mercedes de Lennon é a carrinha que já esteve em exposição no Legends Museum, em Nashville, e é descrito no livro de Fredric Seamanm, assistente pessoal de John Lennon, sobre os últimos dias do músico .

Recorde-se que não é a primeira vez que um carro de Paul McCartney vai a leilão já que no final do ano passado, um Aston Martin que pertenceu ao antigo musico dos Beatles foi vendido num leilão em Londres por cerca de um milhão e meio de euros.