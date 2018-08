De férias e aproveitando a pausa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, mostrou agora que não passa ao lado dos grande problemas ambientais da atualidade.

O piloto britânico da Mercedes passeava numa praia paradisíaca, em local não revelado, quando simplesmente encontrou um monte de lixo de plástico.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 não perdeu tempo e com um conjunto de amigos resolveu gravar uma mensagem para as redes sociais a apanhar lixo e a sensibilizar todos os seus fãs para que não deixem de agir perante a necessidade de reciclar e acabar com o lixo de plástico e assim fazer a diferença.