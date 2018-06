Para comemorar o Dia internacional da Criança, que se assinala esta sexta-feira, a Mercedes-Benz Portugal decidiu oferecer 10 carrinhos para crianças ao Hospital de São João, no Porto, e ao Hospital de Braga às alas de pediatria destas unidades.

As miniaturas Mercedes-Benz, 10 réplicas do desportivo AMG GT, irão equipar as alas pediátricas de ambos os hospitais, nomeadamente as áreas de internamento e consultas, contribuindo assim para o bem-estar das crianças que passam longos períodos de tempo em tratamento e recuperação.

A Mercedes-Benz Portugal pretende com esta ação contribuir para o sorriso de todas as crianças que se encontram a recuperar nestas alas pediátricas, hoje, e no futuro, bem como para as famílias que acompanham o dia-a-dia de cada uma destas crianças.