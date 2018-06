A Seat assinou agora uma parceira com o Shazam, tornando-se o primeiro fabricante automóvel a integrar nos seus veículos, a nível mundial, a popular app que identifica músicas. O Shazam, que junta instantaneamente todos os utilizadores do mundo à sua volta, fica agora disponível para os clientes Seat à distância de um botão.

Com a integração do Shazam em todos os automóveis da marca que tenham Seat DriveApp para AndroidAuto, passa a ser possível aos clientes identificarem facilmente as suas músicas favoritas de forma completamente segura. Este acordo resulta em mais um passo do construtor no objetivo de garantir uma experiência mais completa, conectada, mais simples e personalizada e com menos fonte de distrações nos condutores.

O Presidente da Seat, Luca de Meo, lembrou que este é um passo importante para todos aqueles que gostam de música. “Para todos os amantes da música, a capacidade de identificar melodias estará na ponta dos dedos. Integrar o Shazam permite-nos continuar a progredir no nosso objetivo de proporcionarmos a maior segurança dos nossos clientes na senda de zero acidentes na estrada.”

Com a parceria com o Shazam, a Seat reforça o seu compromisso com a conetividade automóvel. Outros exemplos no reforço deste objetivo estão na cooperação com a Amazon e na integração do assistente de voz Alexa nos veículos da marca, bem como na implementação do Waze da Google no sistema de navegação dos automóveis da marca.

Levar música para o automóvel é simples e seguro com o Shazam. Depois de os utilizadores entrarem na homepage AndroidAuto do seu ecrã de infotainment, apenas precisam de selecionar o separador Car com um simples toque para terem à disposição a aplicação Shazam. Toca-se no ícone para ativar a app e ela fará o resto.

O Shazam utiliza os microfones integrados no telemóvel do utilizador para criar uma impressão digital áudio e, em segundos, combina-a com um arquivo de milhares de músicas. Desta forma, os utilizadores ficam a conhecer o nome da música, o artista e demais informações como a letra ou outras melodias recomendadas, e podem comprar ou ouvir a música escolhida através dos serviços de um dos parceiros do Shazam.

Os clientes não precisam de preocupar-se caso percam a rede durante a viagem. Poderão ainda “shazar” uma música mesmo offline. É criada uma impressão digital áudio e guardada na app. Na próxima ligação estável de internet, o Shazam procurará automaticamente uma ligação e acrescentará as novas informações à lista My Shazam.

O Shazam ficará disponível em todos os veículos Seat equipados com a DriveApp para AndroidAuto. A tecnologia está já disponível em Espanha, Alemanha e Suíça, mas seguir-se-ão brevemente a Áustria, França, Itália e Reino Unido, antes do AndroidAuto se tornar compatível em todos os restantes mercados.