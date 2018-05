Já é conhecido o programa da terceira edição do Lisbon Motorcycle Film Fest, que vai ter lugar no Cinema São Jorge em Lisboa, nos próximos dias 1, 2 e 3 de junho.

O festival que está Inserido no programa oficial das Festas de Lisboa vai exibir mais de 20 filmes e tudo aquilo que faz parte do seu universo prometendo assim reunir os amantes das duas rodas durante três dias.

O cartaz desta terceira edição que está praticamente fechada conta com um bom leque de filmes entre os quais se destaca «Motorrad», uma longa metragem de ficção produzida no Brasil, e que segundo a organização promete não deixará ninguém indiferente.

Mas para além do filme brasileiro, pode ainda ver nas longas: «Sugar &Spade», «The World's Slowest Harley», «Halfway to Nowhere» e «Chasing Evel».

Já nas curtas o destaque para as produções lusofonas que se apresentam a concurso: «Dirt Wolf», «Blackboy», «Sen», «The Roost», «Moments of Sufficient Lucidity», «Horde», «Pit Lengner's Wall of Death», «Street Racers», «Heading South for Winter», «Desaconselhos» (Brasil), «Here Have You Been», «It's not All About Speed», «Painted In Dust», «Invite The Unexpected», «Ramble on Brother», «Boutonniere», «The Normal People» (Portugal), «Riders - Maria Riding Company» (Portugal), «For You Jim» (Portugal), «Winter Rider x Ton - Up Garage» (Portugal), «2NK» (Portugal), «Be Water my Friend» (Portugal), «Bikelovers» (Portugal).