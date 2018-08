A estrela de Game of Thrones, Liam Cunningham, aceitou o convite a marca de Sant’Agata Bolognese, para descobrir a região italiana da Toscânia aos comandos de um Lamborghini Huracán Performance.

o ator irlandês mergulhou entusiasticamente naquela região italiana, percorrendo estradas sinuosas e pitorescas que o Huracán Performance dominou na perfeição, com o seu motor V10 de 5.2 litros com 640 cv de potência.

Liam Cunningham ficou a saber o que é acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 8,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 325 km/h.

A experiência da Lamborghini, bem diferente da vida de Davos Seaworth, que Cunningham interpreta em Game of Thrones, incluiu uma visita à fábrica da marca italiana para conhecer, desde linhas de montagem do Aventador, Huracán e Urus até o departamento de personalização Ad Personam. Mas estamos certos que a experiência italiana de Liam Cunningham aos comandos do Lamborghini Huracán Performance, não será fácil de esquecer para o ator irlandês.