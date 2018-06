José Mourinho voltou à Escola para surpreender as crianças da Bishop Gilpin Church of England Primary School em alturas de Mundial de Futebol servindo-lhes de inspiração. Mas não só…

O treinador português chegou num Jaguar XF Sportbrake – de cuja marca é embaixador – cheio de artigos de Futebol que doou às crianças recordando também os tempos de Escola em vésperas do Dia do Pai, que se assinala neste domingo no Reino Unido.

Mourinho foi cinco anos professor de Educação Física e essa foi uma das experiências que partilhou com os alunos, depois passada a surpresa...

“Dentro de mim há sempre um professor, Volta à escola como criança ou como professor traz-me de volta uma serie de memórias especiais. Criamos a nossa identidade e desenvolvemos a nossa personalidade e princípios. É o período de que mais gostamos na vida.”

Das memórias da escola aos jogadores que treina atualmente, vários forma os temas com que o técnico português foi confrontado numa animada conversa (em inglês, como pode ver no vídeo abaixo) com os alunos.

“A minha vida é cheia de memórias com o meu pai e ser pai é o melhor emprego. Mesmo que o meu emprego não me deixe ver os meus filhos todos os dias, no Dia do Pai teremos um almoço ou um jantar especial.”

José Mourinho também não deixou de comentar o Mundial de Futebol, onde vai estar durante uma semana, falando em concreto sobre a seleção inglesa. E distribuindo bolas de futebol às crianças...