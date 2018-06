O tenista Andy Murray aceitou o compromisso da World Wild Fund for Nature (WWF) de «Tornar-se Elétrico» e Nelson Piquet Jr. levou-lhe um Jaguar I-Pace no Dia Mundial do Ambiente.

A promessa de Murray foi feita durante a «Hora da Terra» no passado mês de março. O cumprimento da mesma passou a ser uma realidade a partir desta terça-feira.

Embaixadores da WWF e da Jaguar – Piquet Jr. é piloto da marca britânica no Mundial de Fórmula E – o brasileiro surpreendeu o tenista nos courts de relva que vão ter agora o seu protagonismo no calendário tenístico.

Mas essa não foi a única surpresa. Piquet Jr. convidou Murray para seguir ao volante e explicar a decisão de «tornar-se elétrico».

“É importante todos darmos pequenos passos para ter uma vida mais sustentável e pensar nas ações que podemos ter para tomar conta do nosso planeta. Esta é uma das razões por que estou a mudar para o novo Jaguar I-Pace totalmente elétrico. É limpo e seguro, mas também tem o design de classe mundial e o desempenho desportivo que reflete o meu estilo de vida”, refere Murray.