A Jaguar anunciou uma nova parceria com mais uma estrela mundial virando-se agora para a música. Depois de já contar com nomes do desporto como José Mourinho ou Andy Murray, a marca britânica tem agora nos seus «quadros» a artista Dua Lipa.

“A jaguar e Dua Lipa, a superestrela cantautora mundial, anunciaram uma parceria musical e tecnológica.”

O site da fabricante automóvel acrescenta que a colaboração com a artista será apresentada com toda a pompa num espetáculo exclusivo em Amesterdão, na Holanda, no da 3 de setembro; num evento que dará início a uma digressão europeia da Jaguar designada «The Pace: Season One» promovendo os SUV da marca: E-Pace, F-Pace e I-Pace.

Sobre o espetáculo de Dua Lipa, fica também já a saber-se que a artista britânica e kosovar irá ter consigo o totalmente elétrico I-Pace.