As inscrições para 20ª. edição do Portugal de Lés-a-Lés, superaram, uma vez mais, todas as expectativas de adesão, e a caravana que vai cumprir 1160 quilómetros entre Faro e Felgueiras, de 30 de maio a 2 de junho, vai contar este ano com mais de 2000 participantes.

O encerramento das inscrições ainda antes da data prevista de 30 de abril, obrigou a Federação de Motociclismo de Portugal a um esforço acrescido para permitir ao maior número de motociclistas a presença na edição de 2018 do evento.

O Portugal de Lés-a-Lés deste anos será assim uma festa gigantesca num ano em que se assinala duas décadas da maior maratona mototurística da Europa, cujo pelotão vai demorar mais de 4 horas e meia a arrancar do palanque e passar por cada uma das muitas localidades visitadas.