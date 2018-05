A 22 de Fevereiro de 2018, a SEAT anunciou o lançamento da marca CUPRA, uma nova marca de carros desportivos com uma identidade própria. O anúncio foi efetuado em Terramar por ocasião da apresentação do SUV CUPRA Ateca.

Agora a CUPRA veio apresentar a FABIKE, uma bicicleta para uso urbano que permite viver o mais puro estilo da Marca, neste caso sobre duas rodas. Com este lançamento, a CUPRA cumpre o compromisso de criar uma linha de produtos à volta do novo emblema, para que a experiência CUPRA se estenda além do habitáculo do automóvel.

Para este novo projeto, a marca CUPRA colabora com FABIKE, empresa italiana que se destaca no fabrico de bicicletas pelos seus produtos únicos. Esta marca destaca-se pelo fabrico artesanal de veículos, procurando combinar o melhor da tecnologia dos materiais que utiliza, com o design e as vantagens de uma bicicleta de competição de gama alta, e disponibilizá-la aos ciclistas urbanos. Nesse sentido, a CUPRA FABIKE é uma bicicleta urbana que não será uma decepção mesmo para os ciclistas de competição mais exigentes.

Antonino Labate, Diretor de Estratégia, Desenvolvimento e Operação de negócios CUPRA, fez questão de destacar que “a apresentação deste primeiro projeto expõe a nossa aposta na criação de uma identidade própria à volta da marca CUPRA. Para esse efeito, revelaremos nos próximos meses uma série de produtos exclusivos, que irão expandir a aura e o espírito CUPRA”.

O fundador da FABIKE, Fabio Putzolu, descendente de uma família de ciclistas italianos, sublinhou que “quando iniciamos as conversações com a CUPRA, pediram-nos para fazer algo de estimulante: converter o nosso produto em algo mais único, exclusivo e sofisticado. Com esta exigência, iniciámos um significativo processo de investigação, com o objetivo de obtermos uma combinação única de cores e de materiais, como o cobre e a fibra de carbono. E o resultado é incrível”.

Como todas as bicicletas fabricadas pela FABIKE, a nova FABIKE CUPRA é composta por mais de 100 peças diferentes. As bicicletas precisam, em média, cada uma, de quatro horas de montagem à mão. O mais especial de cada FABIKE CUPRA é a combinação do guiador de competição com travões de disco hidráulicos e a correia de transmissão single-speed, tudo montado no quadro de carbono. Esta bicicleta incomparável pode ser adquirida nas lojas FABIKE e, no final do ano, também na rede de concessionários CUPRA.