A Porsche comemorou recentemente os seus 70 anos de vida e para assinalar a data a marca de Estugarda preparou um vídeo para mostrar o que significa ser Porsche.

Nos últimos 70 anos, a Porsche foi sinónimo de construção de automóveis desportivos ao mais alto nível. O primeiro automóvel a ter o nome Porsche foi registado a 8 de junho de 1948, o 356 Roadster “Nº 1”. Este é o dia em que a marca Porsche nasceu.

O vídeo preparado pela marca germânica revela de forma emocional as sete décadas de vida da Porsche desde as suas origens, aos sucessos e insucessos no desporto automóvel e sempre com o futuro no horizonte.